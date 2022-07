96.384 nuovi casi di coronavirus, il tasso di positività scende al 24,7% ma i morti salgono a 134

Nelle ultime 24 ore l’Italia registra 96.384 nuovi casi di coronavirus a fronte di 391.008 tamponi (il giorno precedente erano stati 107.122 su 408.096 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i morti sono 134 (giovedì erano stati 105). I dimessi e i guariti sono 94.461. Aumentano gli ingressi in terapia intensiva (+4) e i ricoveri nei reparti Covid (+248). Il tasso di positività scende al 24,7% (-1,6%). Sono in tutto 395 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 4 in più rispetto a giovedì. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati nei reparti ordinari sono 10.363, rispetto a ieri 248 in più. Gli italiani positivi al Covid sono attualmente 1.426.766, rispetto a ieri 3.341 in più. In totale sono 19.985.479 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.735. Seguiteci sulla nostra pagina Facebook

