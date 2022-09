La Roma si prepara al Ludogorets

La Roma comincia la stagione di Europa League e lo fa presentandosi come vincitrice della Conference. L’avversario sarà il club bulgaro del Ludogorets, squadra insidiosa ma che può essere battuto senza troppe pretese.

Le aquile bulgare rappresentano quindi il primo ostacolo di questa nuova avventura europea per gli uomini di Mourinho, che dopo la sconfitta per 4-0 in casa dell’Udinese hanno l’obbligo di tornare in Italia da vincitori.

La squadra di Razgrad, cittadina della Bulgaria dell’est, arriva come ultimo vincitore del proprio campionato, vinto per l’undicesima volta nella sua storia, oltre ad essere detentore della Supercoppa nazionale, nonché squadra ad avere il record di vittorie della stessa, con 6 successi storici.

Alle ore 18,45 dell’8 settembre alla Ludorec Arena, i giallorossi inaugurano il girone C in attesa del risultato della sfida HJK Helsinki-Siviglia che si giocherà in contemporanea nella capitale finlandese.

Nelle dichiarazioni del pre-gara rilasciate dallo Special One leggibili sul sito della Roma, Mourinho spiega come sia difficile prevedere l’approccio che avranno i bianconverdi nell’affrontare la Roma, ma gli stessi romanisti non si faranno trovare impreparati.

Inoltre, l’obbiettivo della squadra è chiaro: arrivare primi nel girone davanti ai bulgari, gli spagnoli e i finlandesi in modo da non retrocedere in Conference e di continuare il percorso in Europa.

Il solo modo per riuscire a vincere senza problemi questa sfida è sicuramente iniziare con un approccio mirato all’attacco e di non subire psicologicamente un eventuale pressione avversaria. In parole povere non ripetere affatto quanto accaduto nei primi minuti di Udinese-Roma.

Vincere in Bulgaria non è affatto un’impresa impossibile, anzi, deve risultare una partita semplice dall’inizio alla fine.

Capitan Lorenzo Pellegrini, ormai leader affermato dello spogliatoio, dovrà motivare i compagni a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Come ricorda lo stesso allenatore portoghese: “Veniamo qui in forze, senza la voglia di risparmiare giocatori per il campionato”.

La prossima sfida di serie A infatti vedrà la Roma giocare in casa dell’Empoli, ma prima della Toscana, c’è la Bulgaria, gara che ha il profumo di Europa

