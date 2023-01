Roma: Masi-Provenzano (FdI), pronta richiesta Commissione per viabilità area stazione Tiburtina

Fisio fit

Abbiamo pronta una richiesta di Commissione in Campidoglio per discutere i problemi di viabilità nei pressi della stazione Tiburtina. Chiederemo che sia presente Atac e che e sia affrontato il problema della postazione dei taxi coinvolgendo i rappresentanti del settore. Lo dichiarano in una nota congiunta il Consigliere di Fratelli d’Italia in Assemblea capitolina Mariacristina Masi e Giovanni Provenzano, ex consigliere del III Municipio e presidente di circolo di FdI. “In più è necessario fare un punto sulla questione, anche in vista dei nuovi ambiziosi progetti che sono previsti nella zona e su cui si dovrà fare un serio approfondimento. Ad oggi i residenti denunciano il problema dei parcheggi e i molteplici disagi che sono emersi dopo le modifiche al piano di assetto dell’area antistante la stazione ferroviaria, alcuni dei quali sono ancora in corso. Le problematiche esistenti necessitano di un tavolo di confronto tra tutte le autorità competenti visto che quanto accaduto nell’importante hub cittadino, regionale e nazionale non ci lascia ben sperare”, conclude.