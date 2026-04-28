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Osimhen non paga rate dell’auto, Mercedes denuncia: debito da 90mila euro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Aprile 2026
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(Adnkronos) –
Victor Osimhen ‘denunciato’ dalla Mercedes. L’attaccante nigeriano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe ricevuto una denuncia dall’azienda automobilistica tedesca, depositata a Milano, per appropriazione indebita. L’ex attaccante del Napoli infatti, oggi al Galatasaray, non avrebbe pagato le rate concordate nel 2023 per un leasing di una Classe G. 

Ma non è tutto. Osimhen si sarebbe anche ‘dimenticato’ di restituire la macchina al termine del leasing. L’attaccante nigeriano si sarebbe quindi tenuto l’automobile, non restituendola dopo i tre anni concordati in fase di contratto. In totale, il debito verso la Mercedes che ammonterebbe a circa 90mila euro, quasi il valore dell’automobile non saldata.  

 

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