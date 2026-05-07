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Cronaca

Opel Corsa GSE: la hot hatch elettrica

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La nuova Opel Corsa GSE segna il ritorno di una sigla storica, reinterpretata in chiave moderna e completamente elettrica. L’obiettivo è chiaro: riportare al centro il piacere di guida, con una compatta capace di trasmettere sensazioni autentiche senza rinunciare alla tecnologia. 

Sotto la carrozzeria si nasconde un powertrain da 207 kW (281 CV) e 345 Nm, numeri che posizionano la Opel Corsa GSE tra le elettriche più vivaci del segmento. L’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi restituisce una risposta immediata e coinvolgente, mentre la velocità massima raggiunge i 180 km/h. Tre modalità di guida (Sport, Normal ed Eco), permettono di modulare carattere ed efficienza, adattando l’auto a contesti molto diversi tra loro. 

 

Il lavoro più interessante riguarda l’assetto. La presenza di un differenziale autobloccante Torsen e di un telaio ribassato specifico cambia radicalmente il comportamento su strada. Sterzo e risposta dei pedali sono stati calibrati per offrire un feeling diretto, mentre l’impianto frenante a quattro pistoni garantisce decelerazioni sempre pronte. La batteria da 54 kWh è supportata da una gestione termica evoluta, studiata per mantenere costanti le prestazioni anche sotto stress. 

Anche il design comunica immediatamente il carattere della vettura. Spoiler dedicati, prese d’aria evidenti e dettagli a contrasto definiscono un look più aggressivo rispetto alle versioni tradizionali. I cerchi da 18 pollici con pneumatici ad alte prestazioni completano un insieme coerente con la vocazione sportiva. 

All’interno, l’ambiente richiama la tradizione delle hot hatch Opel, ma con un’impostazione contemporanea. I sedili sportivi in Alcantara, i dettagli a contrasto e la strumentazione digitale configurabile creano un’atmosfera focalizzata sulla guida. Il sistema infotainment da 10 pollici integra dati dinamici e informazioni sulla gestione della batteria, mentre la presenza della funzione V2L amplia l’utilizzo dell’energia anche fuori dall’auto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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