ODCEC Velletri, Marcantoni (Impegno per il Territorio): Formazione, professionalità e collaborazione alla base del nostro programma

“Il lavoro del primo presidente e del consiglio direttivo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Velletri sarà molto complesso come accade sempre quando si dà vita ad una nuova struttura che dovrà organizzarsi da zero. Questa sfida però non ci spaventa, siamo preparati ad affrontarla al meglio e siamo certi che oltre all’ordinaria amministrazione, ci sarà tempo e spazio per realizzare gli obiettivi che ci siamo prefissati”. Così in una nota Pietro Marcantoni candidato presidente all’ODCEC di Velletri per la lista “Impegno per il Territorio”.

“Punti cardine del nostro programma sono senza dubbio la formazione, la professionalità e la collaborazione tra colleghi. È, infatti, nostra intenzione creare un Comitato Scientifico di alto livello, riconoscendo un ruolo ai Colleghi con più anzianità di iscrizione, che sia di supporto per l’Ordine e per le Commissioni. L’organizzazione poi dovrà garantire la rotazione degli incarichi professionali a tutti i livelli per evitare le cosiddette rendite di posizione e dovrà partire dalla base, dagli studi professionali, senza subire pressioni esterne o volontà politiche che possano condizionare l’esistenza stessa dell’Ordine. L’istituzione di una Scuola di Alta Formazione è uno degli obiettivi a cui teniamo particolarmente: l’intenzione – ha concluso Marcantoni – è quella di coinvolgere le Università così da garantire un elevato grado di preparazione agli iscritti.”