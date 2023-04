Cinecittà World e Roma World: Pasqua e pasquetta all’insegna del divertimento

Quale occasione migliore di Pasqua e Pasquetta per godersi un lungo fine settimana a Roma all’insegna del divertimento? Domenica 9 e lunedì 10 aprile Cinecittà World offre ai suoi ospiti un’esperienza di svago unica da condividere con amici e familiari: 40 attrazioni, 7 aree a tema dedicate ai principali generi cinematografici, 6 spettacoli live e pranzi a tema.

Nel weekend pasquale famiglie con bambini e gruppi di amici potranno trascorrere le loro feste all’aria aperta e vivere la magia del Parco divertimenti del Cinema e della Tv. Un viaggio emozionale unico che, dalle 11 alle 18, permette agli ospiti di conoscere i set che hanno fatto la storia del cinema, volare a 12 metri di altezza sul cinema volante Volarium fare un giro tra i gironi dell’Inferno Dantesco su Inferno la montagna Russa indoor e lasciarsi catapultare indietro di 60 milioni di anni a Jurassic War, il tunnel immersivo che porta i visitatori nelle battaglie epiche tra i più terrificanti Dinosauri. Must do per chi ha voglia di adrenalina è Altair, il roller coaster a 10 inversioni. Per chi cerca un po’ di fresco c’è solo l’imbarazzo della scelta, tra le discese a 70km/h nell’acqua di Aktium e le 4 attrazioni de Il regno del ghiaccio, unico playground in Italia sulla neve e sul ghiaccio. Gli appassionati di motori rimarranno senza fiato davanti a Scuola di Polizia, il nuovo Stunt Show Live tra testacoda e acrobazie su quattro ruote, che si unisce alle grandi novità della stagione 2023.

Ma Pasqua e Pasquetta sono anche sinonimo di gite fuori porta e di relax. Per chi preferisce un’esperienza immersa nella natura e nella storia, tra spettacoli, animali della fattoria e giri in pony per i più piccoli, la meta perfetta è Roma World. Il Parco a tema dell’Antica Roma, a fianco di Cinecittà World, è un experience park dove percorrere un viaggio indietro nel tempo di 2000 anni e vivere una giornata da antico romano.

Tante le attività per adulti e bambini: dagli spettacoli dei gladiatori, al tiro con l’arco agli spettacoli di falconeria, il tutto condito dal pranzo di Pasqua e Pasquetta nella Taberna, e un po’ di shopping nell’antico mercatino.

Per chi già pensa al Ponte del 2 giugno da segnare in agenda l’apertura di Aqua World: fase uno del nuovo parco acquatico di Cinecittà World dove prendere il sole tra spiagge di sabbia, la Cinepiscina, il fiume lento Paradiso, alternando il relax alle emozioni offerte dai due nuovi grandi scivoli Vortex e Boomerang. Che la magia abbia inizio!

Per pacchetti 2 Parchi + Hotel, info e biglietti: www.cinecittaworld.it www.romaworld.com

