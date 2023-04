Guidonia, maxi incendio nella Team Coop di Guidonia: in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza (FOTO)

Inferno di fuoco a Guidonia, dove da più di 10 ore una task force di vigili del fuoco sta operando per spengere un maxi incendio scoppiato poco dopo le 23 di ieri in via Alessandro Caselli all’interno di un capannone di circa 300 metri quadri della ditta “Team Coop” società di trasporti e logistica. Le fiamme hanno interessato alcune autovetture e materiale di vario genere, causando ingenti danni materiali. “Giunti sul posto , la situazione e’ stata fin da subito molto critica – commenta dai vigili del fuoco Riccardo Ciofi – Le fiamme, avevano già interessato alcune autovetture e materiale di vario genere, andando a colpire parte del tetto. I vigili del fuoco hanno così immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento lavorando con più squadre su diversi lati del capannone riuscendo a contenere l’incendio ed evitare il propagarsi delle fiamme ad altre strutture adiacenti. Tuttavia, il rogo ha causato ingenti danni ma fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta. Le operazioni dei vigili del fuoco sono andate avanti per tutta la notte e sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi”. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, dopo ben 9 ore di intervento dei luoghi sono tutt’ora in corso con cinque squadre vigili del fuoco provenienti dalle sedi di Tivoli, La Rustica, Tuscolano 2, Nomentano insieme a tre autobotti, due autoscale e carro autorespiratori TA/6, funzionario di guardia, capoturno provinciale, oltre ai carabinieri e personale sanitario del 118 per quanto di loro competenza. “Questo incendio – conclude Ciofi – dimostra che è’ necessario investire risorse per garantire ancora maggiore prossimità al territorio dell’area metropolitana inserendo ulteriori sedi dei vigili del fuoco con squadre operative pronte ad intervenire. Bisogna pensare ad un soccorso pubblico più attento alla cittadinanza e proprio l’area di Guidonia, secondo comune della provincia di Roma, con un tessuto industriale è un territorio vasto, potrebbe diventare un nuovo polo della sicurezza e del soccorso”.

