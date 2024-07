“Obsidian Chase” è il nuovo singolo degli Sharasad

Da venerdì 5 luglio 2024 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “OBSIDIAN CHASE” (Overdub Recordings), il nuovo singolo degli SHARASAD.

“Obsidian Chase” è un brano che descrive il tormento di chi si sforza costantemente di superare i propri limiti, tentando di raggiungere l’impossibile. Paragonando questo sforzo alla lava che si ossida mentre scorre a valle, il testo sottolinea l’inevitabile frustrazione di chi cerca la libertà nell’incessante desiderio di avere sempre di più. Il pezzo anticipa l’uscita del disco d’esordio “Tales from the Rabbit Hole”.

Spiega la band modenese a proposito del brano: «“Obsidian Chase” è il modo con cui abbiamo scelto di presentare al mondo il nostro primo album. Un brano caldo e incalzante, che descrive con suoni e parole la frenesia del non trovare mai pace se non nel porsi limiti sempre più lontani e obiettivi sempre più irraggiungibili. Come tanti scheletri dinoccolati che ordinatamente si muovono a tempo, gli uomini protagonisti del primo racconto vivono composti, costantemente in funzione di una rincorsa all’illusione, una salita continua destinata all’insoddisfazione. “Obsidian Chase” ha preso forma in un mix che, spontaneamente, porta a ballare, fedeli allo slancio della ricerca di ciò che non potremo mai avere».

Biografia

Nati a Modena nel 2019, gli Sharasad sono un gruppo rock. Il progetto ha inizio in una piccola sala prove nella quale, da un’idea di Lorenzo Balestrazzi, Lorenzo Corcione (chitarre), Gabriele Campioli (voce), Edoardo Cavalletti (basso) e Filippo Ferrari (batteria), nasce la curiosità e la volontà di scrivere ed arrangiare brani inediti in grado di unire le diverse influenze rock, stoner, indie e british dei membri.

Sharasad è un viaggio notturno in un locale fumoso, mentre scorrono diapositive di nottate spese per le strade alla ricerca di reietti con una storia da raccontare: figure di donne, simili a vedove nere, che tessono spesse ragnatele tutto intorno; pesanti auto americane che si scrollano via la sabbia del deserto, sfrecciando verso le ultime ore del giorno. Sharasad è una danza frenetica, convulsa, incontrollabile.

Nel 2022 vengono pubblicati i primi 5 singoli della band.

