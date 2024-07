Pogacar vince sul Galibier in solitaria e torna in maglia gialla

ROMA (ITALPRESS) - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale, in separate udienze, per la presentazione delle Lettere Credenziali, i nuovi ambasciatori: S.E. il Signor Ausamah Abdulla Alabsi, Regno del Bahrein; S.E. il Signor Manuel José Antonio Cacho-Sousa Velázquez, Repubblica del Perù; S.E. il Signor Esteban Moscoso Bohman, Repubblica dell'Ecuador; […]

COMO (ITALPRESS) - E' stato inaugurato ufficialmente nella casa circondariale di Como un laboratorio per la costruzione di quadri elettrici complessi. È l’avvio di un progetto d’impresa in carcere promosso da Intesa Sanpaolo. Undici detenuti saranno formati e avviati al lavoro per iniziare a costruire il loro futuro dopo aver scontato la pena. f03/fsc

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l'ex presidente Donald J. Trump ha diritto a un livello d'immunità parziale per i procedimenti giudiziari relativi agli atti commessi durante le sue funzioni: una decisione che ritarderà il processo federale contro di lui per l'accusa di complotto, per aver […]