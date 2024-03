Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova

(Adnkronos) – La nuova BMW X2 cambia radicalmente stile rispetto alla precedente generazione. Più grande e con una silhouette da coupé, il suo carattere innovativo è evidente anche nella variante completamente elettrica, la iX2.

Commercializzata inizialmente con motorizzazioni benzina e diesel, la gamma della BMW X2 sarà ulteriormente ampliata nel corso dell’estate grazie all’introduzione di una seconda variante full electric e di un altro esemplare con motore diesel. Uno stile che non passa inosservato, rispetto alla X1 netta è la differenziazione, la Casa dell’Elica ha voluto imprimere al suo nuovo SAV (acronimo di Sport Activity Vehicle), un carattere forte e una personalità unica. La nuova generazione di X2 cresce nelle dimensioni rispetto alla serie precedente, arrivando a una lunghezza di 4,554 metri e a una larghezza di 1,845 metri, per un’altezza di 1,59 metri. Cresce anche il passato a favore di una maggiore abitabilità interna. Esteticamente gli elementi che caratterizzano la nuova X2 sono diversi, dai fari a LED alla griglia a doppio rene quasi esagonale. A richiesta sono disponibili anche i fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice non abbagliante. Al retro spiccano i passaruota lievemente svasati e le spalle muscolose. Sulle versioni M, due le coppie di terminali di scarico integrate nell’estrattore posteriore. Tra gli optional c’è anche il pacchetto M Sport Pro che aggiunge le finiture esterne M High-Glass Shadow Line, lo spoiler posteriore M e l’impianto frenate M Sport con pinze verniciate di rosso. Un motore elettrico da 313 cavalli per una coppia di sistema di 494 Nm, la iX2 xDrive30 grazie alla presenza di un pacco batteria ad alto voltaggio dalla capacità di 64,8 kWh, riesce a percorrere fino a 449 km nel ciclo WLTP con un solo pieno di energia. Il recupero adattivo e la funzione Max Range contribuiscono a incrementare l’autonomia. Per la BMW iX2 è disponibile anche il nuovo Connected Home Charging Package per una ricarica ottimizzata dell’energia solare e una ricarica ottimizzata per il carico rispetto alla disponibilità a casa. Per chi desidera le massime prestazioni già al lancio è disponibile in gamma la X2 M35i xDrive spinta da un motore a quattro cilindri da 2 litri da 300 cavalli. Nel classico 0 – 100 km/h impiega 5,4 secondi. Sul fronte dell’alimentazione diesel, il quattro cilindri della X2 sDrive 18d sprigiona una potenza massima di 150 cavalli a fronte di emissioni di CO2 nel ciclo combinato di 145 – 133 g/km nel ciclo WLTP. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)