Renault Rafale: al via gli ordini in Italia

(Adnkronos) – La nuova Renault Rafale sbarca in Italia. Il SUV Coupé è stato svelato a giugno 2023 in occasione del Salone Internazionale dell’Aeoronautica e dello Spazio a Le Bouget, in Francia. Lunga 4,71 metri, larga 1,86 metri e alta 1,61 metri di altezza, la nuova Renault Rafale è stata sviluppata sulla piattaforma CMF-CD. Nonostante la sua linea sia molto aerodinamica e rispecchi le proporzioni di un SUV Coupé, ampio lo spazio interno, l’abitabilità della seconda fila è generosa, fino a 302 mm per le ginocchia. Il vano bagagli ha un volume di 627 litri. Innovativo il tetto panoramico Solarbay che grazie alla tecnologia PDLC (acronimo di Polimery Dispersed Liquid Cristal) diventa opaco o trasparente tramite un semplice comando. È possibile gestirlo anche tramite l’assistente vocale di Google. Al lancio la Rafale è disponibile con motore ibrido da 200 cavalli e trasmissione automatica multimode. Presenti le quattro ruote sterzanti Renault 4Control Advanced. Di serie sull’allestimento Esprit Alpine quelle posteriori sterzanti offrono un significativo miglioramento in termini di stabilità e agilità. Entro fine anno arriverà anche una versione ad alte prestazioni da 300 cavalli, la E-Tech 4×4 con alimentazione ibrida plug-in. Due allestimenti disponibili: • Techno



• Esprit Alpine.

Sulla Techno sono di serie: • cerchi in lega da 20 pollici • climatizzatore bi-zona • sistema multimediale Open RLink con schermo da 12” • gruppi ottici anteriori LED adapt. Vision • fari posteriori a LED con effetto moirage • Parking camera • Adaptive Cruise Control • Sensori parcheggio anteriori e posteriori. La Esprit Alpine aggiunge alla dotazione della Techno: • pedaliera in alluminio • sedili riscattabili • blind spot warning • rear cross traffic alert • portellone posteriore ad apertura automatica • 4Control Advanced • Occupant Safe Exit Warning • Pack estetico Esprit Alpine (interni ed esterni). —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

