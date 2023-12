Qual’è il profilo dell’automobilista che preferisce noleggiare l’auto

(Adnkronos) – Il profilo di chi preferisce noleggiare una vettura è un uomo, tra i 35 e i 44 anni che vive in città come Milano e Roma in testa e a seguire a Torino, Firenze e Palermo e di solito preferisce le utilitarie. Questi sono i dati emersi da una ricerca condotta da Guido Lascelta, il primo comparatore online dedicato al confronto delle offerte di veicoli a noleggio che aiuta a individuare l’auto più adatta alle specifiche esigenze dei singoli driver. La ricerca ha coinvolto oltre 90.000 utenti unici che negli ultimi 9 mesi hanno fatto una richiesta di noleggio. “In questi mesi abbiamo fornito informazioni e confrontato offerte di mobilità per diverse decine di migliaia di automobilisti che utilizzano il nostro portale per avvicinarsi al noleggio. Gli utenti cercano di capire se la formula è davvero efficace ed economicamente sostenibile per le proprie esigenze e desiderano un reale confronto tra le offerte presenti sul mercato, a parità di condizioni. Siamo convinti che il trend di crescita per questo mercato si consoliderà ulteriormente nei prossimi mesi”, ha commentato Angelo Simone, CEO di Mobility Ecolution.



Ma quali sono le vetture più ricercate dagli utenti? Nell’ordine FIAT Panda – Renault Clio – Lancia Ypsilon – FIAT 500 e Peugeot 3008.

