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Marc Marquez vince la Sprint a Misano, preceduti Bezzecchi e Martin

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Marc Marquez si prende la Sprint Race del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo della Ducati supera Marco Bezzecchi (Aprilia), secondo al traguardo e partito in pole position, in curva 1 e conduce dall’inizio alla fine la gara breve del sabato. Completa il podio un buon Jorge Martin (Aprilia), che conserva la leadership in classifica del Mondiale ma vede avvicinarsi sia Marquez (-14) che Bezzecchi (-22). In quarta posizione c’è Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini) e Pedro Acosta (Ktm). Fuori dalla top ten Francesco Bagnaia (Ducati), 13esimo dietro Franco Morbidelli (Ducati VR46).
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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