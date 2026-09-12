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Serie A, oggi Lazio-Milan – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla12 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, sabato 12 settembre, la Lazio ospita il Milan all’Olimpico nella quarta giornata di campionato. I biancocelesti, primi in classifica a punteggio pieno, arrivano dalla vittoria in trasferta contro l’Udinese, battuta 2-1 in rimonta. Nell’ultimo turno i rossoneri invece hanno pareggiato 1-1 all’Allianz Stadium contro la Juventus, con Gatti a riprendere l’iniziale vantaggio di Cissè. Si comincia alle 18.
 

Dove vedere Lazio-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match si potrà seguire in streaming sull’app e sulla piattaforma web di Dazn. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio sarà impegnata in trasferta a Venezia sabato 19 settembre, alle 20:45. Domenica 20 settembre, il Milan ospiterà il Lecce a San Siro alle 20:45.  

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