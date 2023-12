Jeep Avenger conquista il titolo di “Urban electric car of the year”

Jeep Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico di Stellantis, si è aggiudicato il titolo di “

Auto elettrica urbana dell’anno” nell’ambito degli electrifying.com Awards 2024.



“La Jeep Avenger è una boccata d'aria fresca e ci piace il modo in cui Jeep sta approcciando a questa nuova era della mobilità. Lo stile – firmato dal Design Studio Jeep Europe di Torino – è inconfondibilmente Jeep, ma in dimensioni compatte, il che rende Avenger perfettamente a proprio agio in un ambiente urbano. È un pacchetto divertente che piacerà agli acquirenti di tutte le età e che ottiene un punteggio elevato per quanto riguarda l’efficienza della batteria, garantendo ai potenziali proprietari la massima tranquillità per quanto riguarda la distanza percorribile” dichiara Ginny Buckley, fondatore e CEO di electrifying.com



