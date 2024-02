Aston Martin presenta tre nuovi gioielli

(Adnkronos) – Si tratta di un evento Aston Martin senza precedenti, con la presentazione di tre vetture nello stesso giorno. Si tratta dell'ultimissima AMR24 Formula 1 che ha toccato per la prima volta l'asfalto del tempio britannico del motorsport, la nuova Vantage che rappresenta la quintessenza delle vetture sportive Aston Martin, per finire con la Vantage GT3 più veloce e più a misura di pilota di tutta la storia del marchio inglese. "Queste tre sorelle della velocità arricchiscono il nostro DNA di un nuovo dinamismo. La presentazione in contemporanea della nuova Vantage e della Vantage GT3, nello stesso giorno in cui viene presentata la AMR24 di Formula Uno a Silverstone, dimostra la nostra ambizione di essere leader in F1 e di creare le auto sportive più belle ed emozionanti del mondo", ha dichiarato Lawrence Stroll, Presidente di Aston Martin.



"Questa giornata simboleggia anche il rapporto sempre più stretto tra i nostri programmi stradali e quelli sportivi, con Aston Martin Lagonda che beneficia dell'eccezionale squadra ingegneristica ricca di talento, esperienza e conoscenze forgiate in Formula Uno e raccolte attraverso Aston Martin Performance Technologies”, prosegue Stroll.

“Negli ultimi anni abbiamo già visto l’impatto della Formula 1 sul nostro marchio, attirando nuovi clienti in Aston Martin e facendo rivalutare i nostri prodotti. Sostenuti da un team di F1 altamente competitivo, la sinergia con le tecnologie motoristiche ad alte prestazioni è qualcosa che possiamo massimizzare ulteriormente attraverso la nostra prossima generazione di auto sportive e la partecipazione alle gare endurance".

