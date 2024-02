Gruppo Iveco: per i dipendenti di Foggia un premio fino a 1.800 euro

(Adnkronos) – Il Gruppo Iveco premia la produttività del suo stabilimento di Foggia.

I dipendenti del Gruppo Iveco di Foggia riceveranno a fine febbraio un premio che varia, a seconda della mansione, da 1.310,18 euro fino a 1.804,71 euro. Fanno parte del Gruppo Iveco anche i marchi FPT Industrial, realtà specializzata nella produzione di motori e propulsori per veicoli industriali e la Iveco Bus di Foggia. Non è la prima volta che i dipendenti del Gruppo Iveco ricevono un premio di produzione Negli ultimi due anni sono stati introdotti diversi bonus che riguardano la produzione e qualità. Il premio sarà esteso anche a tutti i siti produttivi e stabilimenti del Gruppo tra quelli di: • Torino Motori e Trasmissioni • Veicoli Commerciali Brescia • Veicoli speciali Brescia • Bolzano e Vittorio Veneto • Piacenza • Suzzara. Il valore del premio medio per queste realtà è pari a 1.000 euro lordi e sarà esteso anche al personale non specializzato nella produzione. Premi che saranno soggetti all’aliquota separata agevolata del 5%, i dipendenti potranno scegliere di avere parte o l’intero premio sotto forma di welfare aziendale.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...