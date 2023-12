Kia parteciperà al CES 2024 con la propria vision sui futuri PBV e sua la Gamma EV

(Adnkronos) –

Kia ridefinisce il significato dell’acronimo PBV in “Platform Beyond Vehicle” e al prossimo CES di Las Vegas 2024, presentando ufficialmente la sua attività globale relativamente ai PBV.

Una serie di relatori di spicco esporranno quindi le future strategie di business riguardo ai PBV e la visione del brand per il futuro, comprendendo sia hardware specifici, come le tecnologie di modularizzazione Easy Swap e Dynamic Hybrid, che le soluzioni digitali sviluppate nell'ambito del programma advanced software capabilities di Hyundai Motor Group.



Kia al CES porterà cinque concept PBV, compreso il primo PBV la cui produzione in serie è prevista a partire dal 2025- —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

