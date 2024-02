Presentata la XV rievocazione storica Coppa Milano-Sanremo

(Adnkronos) – Ritorna la leggendaria Coppa Milano-Sanremo giunta alla sua XV Rievocazione Storica. Dal 14 al 17 marzo 2024 gli equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili avranno l’occasione di cimentarsi in un percorso reso ancora più tecnico da un aumento delle prove speciali, che ora superano le 100, comprese quelle di media. La Coppa Milano-Sanremo coprirà più di 1.000 chilometri di gara e più di 140 comuni attraversati nell’ottica di creare un format di gara ancor più avvincente ed esclusivo che nelle passate edizioni, senza dimenticare la tradizione. "La Rievocazione Storica della Coppa Milano-Sanremo è una delle prove del Campionato Italiano Grandi Eventi 2024 di ACI Sport. La competizione in ogni sua edizione ha in programma manifestazioni ricche di fascino e di particolare richiamo per il pubblico e per i partecipanti", afferma Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano.

"Noi di Automobile Club Milano siamo orgogliosi di ospitare sia la partenza che l’arrivo della Coppa e di garantirle un perdurante e fattivo contributo, offrendo ai milanesi la possibilità di ammirare le auto partecipanti. Vetture che costituiscono un patrimonio incommensurabile di storia e cultura, un vero e proprio museo itinerante con eccellenze di design e di tecnologia italiane e straniere. In questo anno, dopo aver ospitato la partenza del Rallye Monte-Carlo Historique, cementeremo ancora di più il rapporto con l’autorevole Automobile Club di Monaco portando – durante la tappa del venerdì – la Coppa Milano-Sanremo all’interno del Principato di Monaco. Inoltre, con nostra grande gioia, la Coppa per la prima volta nella sua lunga storia, si incrocerà nei pressi di Loano con la grande classica ciclistica". La storica Coppa Milano-Sanremo partirà giovedi 14 marzo dall'Autodromo Tazio Nuvolari di Cervesina con le consuete verifiche tecniche e sportive ed i giri liberi in pista che precederanno il via della gara con le prime ed impegnative prove speciali. Venerdì 15 marzo gli equipaggi prenderanno il via della seconda giornata di gara dalla suggestiva cornice dell’Ippodromo di San Siro a Milano alla volta delle prime prove cronometrate che attraverseranno i territori delle Langhe fino a Monte Carlo. Sabato 16 marzo gli equipaggi ripartiranno da Monte Carlo in direzione Dolceacqua per terminare la giornata a Rapallo, il cuore del Tigullio, nel rinnovato Porto Carlo Riva.

Infine domenica 17 marzo sarà la giornata decisiva, che vedrà i concorrenti partire da Rapallo per raggiungere ,con la cerimonia finale di premiazione, la sede dell’AC Milano attraverso l'esclusiva cornice del Parco del Castello di Piovera. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)