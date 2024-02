Arriva la Fiat Pandina, tutto quello che c’è da sapere

(Adnkronos) – L'11 Luglio del 2024 finalmente verranno scoperti i veli della nuova Panda elettrica, in occasione del 125° compleanno di FIAT.

Il nome è bizzarro, è stata infatti chiamata FIAT Pandina forse per evitare delle concorrenze interne proprio dalla stessa Panda.

La nuova Pandina, che nascerà in Serbia, è stata migliorata a livello di sicurezza e ADAS e avrà una destinazione d'uso prettamente in città. La Nuova Fiat Pandina dovrebbe montare un pacco batteria al litio-ferro-fosfato (LFP), chimica che contribuirà a contenere i costi di produzione. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

