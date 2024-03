Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato

(Adnkronos) – Alfa Romeo rende omaggio al suo passato ma soprattutto ad un modello che ha scritto la storia dell’automotive, la 33 Stradale.

La Casa del Biscione annuncia così la nascita del “33 Stradale Day”, una ricorrenza che a partire dal 3 Marzo 2024 vuole diventare un giorno da celebrare insieme a tutti gli appassionati sparsi nel mondo del Marchio Alfa Romeo. Sono oltre 250 i club che nel globo condividono la passione per il brand di Arese e che collezionano i suoi modelli, da quelli di più ampio accesso a quelli esclusivi. Trentatré non è un numero a casa ma una data simbolica che richiama il nome della nuova fuoriserie Alfa Romeo, un vero e proprio manifesto di cosa è in grado di farà e di ciò che si accinge a fare, il marchio italiano. Una produzione limitatissima riservata a 33 cultori del marchio, la nuova coupé a due posti secchi abbina un design esclusivo a una produzione artigianale unica e con standard di altissima qualità. Maniacale la cura per i dettagli. Il 33 è diventato un leitmotiv per il marchio italiano. Nel 2023, Alfa Romeo è cresciuta proprio del 33% rispetto al 2022. A giugno 2021, la vincitrice della storica 1000 Miglia, competizione definita da Enzo Ferrari “La gara automobilistica più bella al mondo” è stata una Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport del 1929. Nel 1933, il celebre duo Nuvolari – Compagnoni si aggiudica la Mille Miglia sulla performante 8C 2300. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)