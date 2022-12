Nozze annunciate e non: ecco i matrimoni vip del 2023

Dopo il freno durato quasi due anni, il 2022 si è confermato un anno di boom nozze anche per le coppie vip e, a giudicare dalle romantiche proposte di nozze rese pubbliche quest’anno, il 2023 promette altrettanto bene. Come da tradizione in questo periodo dell’anno, Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale e parte del gruppo The Knot Worldwide, fa un recap delle nozze vip 2022, passa in rassegna le coppie di celebrities che andranno all’altare il prossimo anno e lancia qualche scommessa sui matrimoni vip non annunciati ma che i futuri sposi della community di Matrimonio.com sognerebbero di vedere.

Nozze vip 2022: gli sportivi si aggiudicano il podio

Lunghissima la lista degli sportivi convolati a nozze quest’anno, iniziando da Federica Pellegrini e Matteo Giunta, passando per le nozze religiose di Filippo Magnini e Giorgia Palmas, quelle di Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Danilo Gallinari. I calciatori non sono rimasti indietro: Andrea Pirlo ha detto Sì alla sua Valentina Baldini, Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada si sono scambiati i voti anche nel Metaverso; Gaetano Castrovilli, Antonio Candreva, Keita Baldé, Graziano Pellé e Domenico Berardi ci hanno regalato delle nozze romanticissime.

Incantevoli le nozze delle influencer Beatrice Valli-Marco Fantini, Sabrina Ghio-Carlo Negri e Carlotta Dell’Isola-Nello Sorrentino. Il 2022 è stato l’anno del Sì anche per Manuela Arcuri, Enrico Brignano con Flora Canto, Cesara Buonamici, Nina Senicar con l’attore americano Jay Ellis mentre la seguitissima Kourtney Kardashian ha scelto l’Italia (Portofino)sposare il suo Travis Barker. Le nozze di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono state uno degli eventi più chiacchierati dell’anno, così come quelle della popstar Britney Spears con Sam Asghari.

2023

Nozze da influencer e calciatori: Cecilia Rodriguez, Francesca Ferragni, Chiara Nasti ed Enock Barwuah

Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, dopo 5 anni d’amore e qualche tira e molla, è arrivato il momento di pronunciare il fatidico Sì. La modella e influencer, sorella della nota Belén, e l’ex ciclista convoleranno a nozze ad ottobre (mese dell’anno solitamente scelto dal 7.4% delle coppie italiane, secondo il Libro Bianco del Matrimonio di Matrimonio.com).

Il 2022 è stato un anno specialissimo sia per Francesca Ferragni (sorella della famosa Chiara) che per Chiara Nasti, che ha regalato loro la gioia di diventare mamme. Entrambe andranno quindi all’altare accompagnate dai loro figli, un’eccezione che conferma la regola: secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, infatti, solo 1 coppia italiana su 7 ha figli precedenti al matrimonio. In poco più della metà dei casi (56%), i figli sono della coppia stessa. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, inoltre, si sposeranno il 20 giugno del 2023 a Roma e prevedono un matrimonio con almeno 200 invitati (la media in Italia è di 114, secondo Il Libro Bianco del Matrimonio).

Il 2023 sarà l’anno del Sì anche per Enock Barwuah, fratello minore del calciatore Mario Balotelli, e Giorgia Migliorati. I due si mostrano innamoratissimi dal 2020 ma rivelano di essere amici da diversi anni e che il lockdown sia stato il momento che ha fatto scoccare la scintilla.

Gessica Notaro e Filippo Bologni

L’attivista e modella Gessica Notaro ha trovato l’amore con il sei volte campione italiano nel salto ad ostacoli, Filippo Bologni. La proposta di nozze, in controtendenza con le abitudini degli italiani che, secondo un recente sondaggio di Matrimonio.com, preferiscono che sia fatta in intimità (61.3%), è stata organizzata a sorpresa nell’ippodromo in cui i due si erano conosciuti nel 2019.

Valerio Scanu e Luigi Caldara

Un’altra, romantica, proposta di nozze che ha mandato in visibilio i fan è quella che Valerio Scanu ha fatto al suo compagno Luigi Calcara, ingegnere con cui fa coppia fissa dal 2020. Una proposta che vale il doppio dal momento che ha rappresentato il coming out pubblico per il cantante sardo. I dettagli su data e location sono ancora sconosciuti.

Royal Weddings: Amelia Spencer e i principi di Giordania

Tra i matrimoni royal più attesi per il 2023 c’è quello di Amelia Spencer, nipote di Lady D e sorella di Kitty (convolata a nozze lo scorso anno), previsto per marzo 2023 con il suo storico compagno Greg Mallett, esperto di fitness e nutrizione. Doppio royal wedding previsto, invece, in Giordania: sia il principe Hussein che la sorella minore nonché principessa Iman, entrambi figli della regina Rania e del re Abdallah di Giordania, hanno annunciato i loro rispettivi fidanzamenti ufficiali proprio quest’estate.

Toto-nozze, ecco i VIP (internazionali e non) che le coppie italiane vorrebbero vedere all’altare

Tra tutte queste nozze già annunciate, Matrimonio.com ha chiesto alla propria community quali siano le coppie dello star system che amerebbero vedersi dire Sì. Ed ecco quindi la top 10 delle coppie celebri che i futuri sposi sognano di vedere presto all’altare:

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro (33%)

Zendaya e Tom Holland (12%)

Federica Nargi e Alessandro Matri (12%)

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (10%)

Kristen Stewart e Dylan Meyer (7%)

Federica Panicucci e Marco Bacini (6%)

Guenda Goria e Mirko Gancitano (6%)

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco (5%)

Alessandro Bastoni e Camilla Bresciani (3%)

Fabio Fulco e Veronica Papa (3%)

Ma la lista delle scommesse non finisce qui: altre coppie nostrane papabili per nozze o proposte imminenti potrebbero essere quelle composte da Aurora Ramazzotti-Goffredo Cerza (in attesa del loro primogenito), Zoe Cristofoli-Theo Hernandez e Claudia Dionigi-Lorenzo Riccardi (genitori proprio quest’anno). Tra le altre, promettenti, coppie nate in TV e molto affiatate ci sono Arianna Cirrincione-Andrea Cerioli (innamoratissimi e alle prese con i lavori della loro prima casa) e Giulia Salemi e Andrea Pretelli, inseparabili dal 2020. Tra i vip internazionali, potrebbero essere vicini al Sì anche i cantanti Rosalía e Law Alejandro, il calciatore Gerard Piqué con la sua nuova fidanzata Clara Chía e la cantante e attrice della serie Elite, Danna Paola con il cantante Alex Hoyer. Che il 2023 sia l’anno dei fiori d’arancio anche per tutti loro?