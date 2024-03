Velletri, Neri (Lega): riqualificato il Parco Muratori con pulizia e piantumazione delle Camelie

In via di conclusione i lavori di pulizia e riqualificazione del Parco Muratori in vista della 28esima «Festa delle Camelie» in programma sabato 16 marzo alla presenza delle autorità civili, miliari e religiose. Un intervento importante di salvaguardia del parco in un angolo di verde, pace e tranquillità unico nel suo genere, dove il Comune ha voluto intervenire attraverso un progetto di qualificazione e piantumazione di di piante che rafforzano il valore identitario della città, denominata dal 1995 proprio «Città delle camelie».

«La riqualificazione del camelieto Parco Muratori conferma quanto sia diffusa l’attenzione dell’amministrazione nei confronti degli spazi di verde pubblico – La piantumazione di nuove varietà di camelie, piante resistenti, sontuose e molto elegante, consentirà di valorizzare il sito e dare una nuova connotazione al parco, rendendolo un luogo accogliente ad ogni esigenza dei cittadini», spiega l’assessore Ilaria Neri.

«Un intervento che avevamo promesso alla cittadinanza e mantenuto – conclude Neri – un luogo di aggregazione e socializzazione importante che va conservato e qualificato. Si tratta di un progetto importante, il primo di una lunga serie di interventi di riqualificazione del verde che abbiamo in programma nelle nostre aree».