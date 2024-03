Astrotarocchi 14 marzo 2024

ღღღ Astrotarocchi ღღღ 🌹 14 Marzo 2024 di Cristina Olmi 🌹



Ariete sembra che l’amore che provate per qualcuno, sia ricambiato, le notizie che state aspettando sono in arrivo, queste porteranno chiarezza e capirete se effettivamente e’ come pensate o meno. La giornata e’ tranquilla

Toro dopo tanto patire, ci saranno colloqui amichevoli con qualcuno che vi dimostrera’ affetto ed e’ un passaggio molto importante per voi, forse un incontro karmico, che vi fara’ tornare la tranquillita’, la giornata scorre serena

Gemelli nonostante la diffidenza verso tutto e tutti, sono in arrivo diverse cose interessanti, lavoro, nuove amicizie e arriva una proposta interessante da una persona a cui tenete, valutatela bene prima di rispondere. La giornata e’ buona

Cancro qualcuno vi dichiarera’ quello che prova e potrebbe uscire una relazione stabile, se gia’ questa persona nella vostra vita e’ passata, gli darete la possibilita’ di riabilitarsi ai vostri occhi e fareste bene, e’ solo una testa calda ma e’ una brava persona

Leone arriva per voi un sostegno significativo che porta grande serenita’ molta stabilita’ ed e’ proprio quello di cui avete bisogno in questo momento, quindi arriva un momento dove siete piu’ sereni e tranquilli, la giornata e’ buona

Vergine arriva la fine del periodo buio, si comincia finalmente a sorridere, tornano a muoversi le situazioni finanziarie in positivo e finalmente alcune vostre speranze verranno esaudite, e se si lavora in gruppo, ci sono belle realizzazioni, la giornata e’ buona

Bilancia Se qualche prepotenza e’ stata commessa verso di voi, per una bella spinta della fortuna, la vedrete rimbalzare, non per vostro volere, verso chi l’ha commessa, avrete prova che esiste una giustizia universale, la giornata e’ buona

Scorpione si sta per chiarire qualche vicenda dove occorreva vederci chiaro, uscira’ anche qualcuno che ha sentimenti sinceri per voi, insomma un periodo di ” verita’ ” che sara’ in qualche modo piacevole e divertente scoprire, la giornata e’ positiva

Sagittario in questi momenti la situazione economica e’ fluttuante un momento entrano, un momento escono, c’e’ ancora un po’ da patire ma gia’ il mese prossimo migliora, e si ricomincia a sistemare il portafoglio e voi, la giornata e’ buona

Capricorno arrivano notizie che aspettate, probabile siano di lavoro, e per chi e’ precario potrebbero essere positive e diventare un lavoro stabile, per chi non lo ha, arrivano contatti che si speravano, la giornata e’ in corsa

Acquario inizia qualcosa di nuovo e mal digerite qualcosa che state sopportando, prenderete le distanze e ve ne allontanerete, a volte lasciarsi tutto alle spalle e’ l’unica soluzione possibile, la giornata e’ un po’ alti e bassi

Pesci provate un sentimento che tenete nascosto e osservate per trovare una chiave di sblocco e fare delle scelte che per ora non sono possibili, abbiate pazienza arrivera’ il momento che potrete, la giornata e’ tranquilla



Buona giornata



➡️Per consulenze dettagliate potete contattarmi

su whatsApp al 347 57 49 499 o su messanger ⬅️