Nina Moric a Verissimo: “Ho rischiato di morire, questa è ultima intervista”

(Adnkronos) – "Sono stata colpita dallo stafilococco aureo, mi hanno dato antibiotici troppo blandi. Sono andati in sepsi, ho chiamato l'ambulanza. Sono svenuta, mi hanno operato al seno: ho rischiato di morire. Il batterio mi aveva già colpito in passato, alle tonsille". Nina Moric, ospite a Verissimo oggi, racconta il suo dramma: la malattia, l'operazione e il recupero. "Ora sto bene, sono serena. Due anni fa volevo lasciare l'Italia e in un certo senso l'ho fatto. Sono rimasta a Milano, ho abbracciato la solitudine. Ho attraversato la follia per trovarmi, è stata la medicina più bella. Troppe volte non mi sono perdonata. E' l'ultima intervista che faccio, non vorrei più parlare di me. Mi dedico con anima e corpo alla mia arte, non è un hobby", dice rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. "Mio figlio Carlos è tutto per me. Lui sta benissimo, è un ragazzo molto sensibile e come molti ragazzi ha avuto un crollo", dice ridimensionando la portata delle dichiarazioni rilasciate da Fabrizio Corona, padre del ragazzo, nella recente intervista a Belve. "Carlos non ha nessun problema psicologico, è una fase emotiva ma non c'è nulla di grave. Non c'è nulla che non si possa risolvere. I rapporti con il padre? Lui sta cercando se stesso, lasciamolo fare", afferma. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

