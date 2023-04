Nettuno, sostituzione alberature pericolose per l’incolumità pubblica – ripiantumazione

In relazione a notizie stampa riguardanti l’abbattimento di 20 alberature all’interno del Parco Palatucci si ritiene doveroso segnalare, in un contesto di massima legalità e trasparenza, per tranquillizzare i cittadini, che il settore Ambiente del Comune ha operato sulla base delle valutazioni di un dottore forestale che ha prescritto l’abbattimento in quanto pericolose e fitostaticamente instabili.La messa in sicurezza delle aree verdi è una necessità prioritaria del Comune, soprattutto durante la stagione primaverile e l’inizio delle festività pasquali, periodo in cui maggiormente i cittadini si muovono all’interno di spazi pubblici all’aperto.Varati et varandi sono i programmi di ripiantumazione di nuove essenze arboree per reintegrare quelle morenti, come nel caso del progetto Ossigeno.Non è inutile sottolineare che annualmente a livello nazionale si verificano incidenti causati dalla caduta di alberi, spesso con esiti mortali e con le relative responsabilità per le componenti gestionali. Da qui la necessità di cautele ed accorgimenti.Il censimento delle alberature comunali è consultabile presso l’Albo Pretorio Online dell’Ente. In alternativa è possibile scaricare il documento al seguente link https://urly.it/3tmxd Per ulteriori notizie di dettaglio gli uffici del settore Ambiente e Sanità sono a disposizione.