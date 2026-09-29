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Cronaca

Naughty Dog lavora a due progetti ambientati nel mondo di The Last of Us

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Naughty Dog ha in cantiere due nuovi progetti legati all’universo di The Last of Us. Lo ha annunciato il responsabile dello studio, Neil Druckmann, in una nota pubblicata sul sito ufficiale per chiudere le celebrazioni del The Last of Us Day 2026. Entrambi i lavori, ha precisato, si trovano ancora in una fase “molto iniziale”. 

Druckmann ha ricordato come l’idea di raccontare nuove storie in questo mondo sia emersa già ai tempi di Grounded II, il documentario dedicato alla realizzazione di The Last of Us Part II. “Abbiamo un paio di nuovi progetti molto interessanti, ancora agli inizi, e per questo non possiamo dire molto”, ha scritto. Il dirigente ha però assicurato che entrambi ampliano il canone della serie al di là di The Last of Us Part I e The Last of Us Part II. 

Nella stessa nota, Druckmann ha sottolineato il valore che l’ambientazione riveste per lo studio: secondo il suo racconto, Naughty Dog non tornerebbe su questo universo senza avere qualcosa di significativo da dire, e ritiene che queste storie meritino di essere raccontate. Il responsabile dello studio non ha specificato se i due progetti siano videogiochi. Al momento non sono stati comunicati né titoli, né piattaforme, né tempistiche di lavorazione. 

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