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Relax vista gol: Malen in spiaggia a Ostia e poi a Trigoria per l’allenamento

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla29 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Tutti al ‘Malen’. Ultimo assaggio d’estate per l’attaccante olandese della Roma Donyell Malen, che ha approfittato di qualche ora di libertà per concedersi una mattinata di relax sul litorale romano. L’attaccante della Roma è stato avvistato a Ostia, nello stabilimento balneare La Nuova Pineta, meta scelta per godersi il sole e il mare prima di tornare agli impegni con la squadra. 

La presenza del bomber giallorosso non è passata inosservata. A cogliere l’occasione è stato anche il titolare dello stabilimento, Franco Petrini, che ha immortalato il momento con una foto insieme al calciatore, poi condivisa sui propri profili social. Nonostante il clima vacanziero, il numero giallorosso non ha perso di vista i suoi doveri professionali. Dopo alcune ore trascorse sul litorale, infatti, Malen ha lasciato la spiaggia intorno alle 11 per raggiungere il centro sportivo di Trigoria, dove lo attendeva la seduta di allenamento con il resto della squadra guidata da Gian Piero Gasperini. 

Un modo per ricaricare le batterie e godersi gli ultimi raggi di sole estivi senza trascurare gli impegni sul campo. Relax sì, dunque, ma con lo sguardo già rivolto ai prossimi appuntamenti della Roma, l’11 ottobre contro il Como. 

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