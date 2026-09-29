Miart, Bozzetti: “Nuovo premio da 50 mila euro per gli artisti italiani”

(Adnkronos) – ”Con un nuovo premio da 50 mila euro dedicato agli artisti italiani mid-career, Fondazione Fiera Milano rafforza il proprio impegno al fianco di MiArt e sceglie di investire ancora di più nell’arte e nella cultura italiana. Una scelta che nasce da una convinzione precisa: la cultura non è soltanto un patrimonio da tutelare, ma un motore di sviluppo e innovazione ed è alla base della forza del Made in Italy. Dietro le eccellenze che hanno reso il nostro Paese riconosciuto nel mondo ci sono creatività, ricerca, competenze e capacità progettuale: sostenere questo patrimonio significa investire nel futuro del Paese” Lo afferma Giovanni Bozzetti, presidente di Fondazione Fiera Milano, in occasione della presentazione di MiArt 2027.

”Il nuovo premio si aggiunge ai 100 mila euro che ogni anno destiniamo al Fondo di Acquisizione di MiArt, attraverso il quale dal 2012 abbiamo costruito una Collezione che oggi conta oltre 170 opere. Un patrimonio che nel tempo ha saputo anche generare valore: a fronte di 1,5 milioni di euro investiti nelle acquisizioni, la Collezione ha raggiunto una stima di circa 3 milioni di euro”, spiega Bozzetti.

”È la stessa visione che guida il lavoro avviato con il Protocollo per la Promozione e la Valorizzazione Artistica e Culturale, mettendo in relazione il sistema fieristico con le principali istituzioni culturali del territorio. Da questo percorso è nata MyFairPlus, che collega le fiere alle eccellenze culturali, turistiche ed enogastronomiche di Milano e della Lombardia, e nasce il Museo Virtuale della Collezione di Fondazione Fiera Milano, che realizzeremo con 24 Ore Cultura per rendere questo patrimonio sempre più accessibile e condiviso”, prosegue Bozzetti.

”MiArt è parte di una strategia più ampia che punta a fare della cultura un volano di sviluppo e di attrattività per Milano e la Lombardia, rafforzando il legame tra sistema fieristico, territorio e Made in Italy. È questa la direzione nella quale Fondazione Fiera Milano vuole continuare a investire”, conclude Bozzetti.

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