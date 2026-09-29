Diabete, Buzzetti (Sid): “Buoni risultati da combinazione insulina e semaglutide”

(Adnkronos) – “La combinazione settimanale di insulina basale e semaglutide può rendere la gestione del diabete significativamente più efficace e sostenibile per il paziente. Nel paziente con diabete di tipo 2, ad esempio, un’unica somministrazione settimanale potrebbe essere altrettanto efficace rispetto all’insulina giornaliera con più somministrazioni e avere al contempo il beneficio di ridurre le ipoglicemie e l’aumento di peso. Anzi, può addirittura portare con sé una riduzione del peso, come dimostrato dagli studi Combined di fase 3”. Lo ha detto Raffaella Buzzetti, presidente nazionale Sid – Società italiana di diabetologia, partecipando oggi a Milano all’incontro con la stampa ‘Diabete, obesità: nuove opzioni terapeutiche migliorano la qualità di vita’, promosso da Novo nell’ambito del 62° Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete (Easd), in corso al MiCo fino al 2 ottobre.

“Si tratta di un passo in avanti significativo – aggiunge – Questa combinazione, rispetto alla sola semaglutide o alla sola icodec”, analogo dell’insulina basale a rilascio ultra-lento, “ha dimostrato un miglior aumento significativo dell’emoglobina glicata. Un’unica somministrazione settimanale certamente migliora anche la qualità di vita, sia dei pazienti che dei loro eventuali caregiver”.

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