Energia, la Ue avverte: “Inverno sarà complicato, prezzi saranno molto alti”

(Adnkronos) – Il prossimo inverno in Europa “senza dubbio” sarà “complicato”, se non “molto duro”. Lo dice a Dublino, a margine del Consiglio Energia informale, il commissario europeo all’Energia Dan Jorgensen. Anche se non si prevedono problemi di approvvigionamento di carburante, “prevediamo prezzi molto alti”, il che comporterà degli ovvi problemi, visto che, anche in tempi normali, nell’Ue “quasi 50 milioni di persone” non sono in grado di riscaldare “adeguatamente” le proprie abitazioni. Servono “più rinnovabili, il più velocemente possibile”, per liberare l’Europa dalle sue “dipendenze” e “misure di efficienza energetica il più presto possibile”, aggiunge il commissario europeo.

La Commissione europea sta inoltre esaminando la possibilità di rinviare l’entrata in vigore delle misure relative alle emissioni delle importazioni di energia previste dal regolamento Ue sul metano, in vigore dal 2024. A confermarlo è stato proprio Jorgensen: “Stiamo incontrando difficoltà nell’attuazione, soprattutto per quanto riguarda le importazioni: per questo, dopo aver ascoltato la maggioranza degli Stati membri dell’Unione, ho incaricato i miei servizi di esaminare la possibilità di rinviare l’entrata in vigore delle norme relative alle importazioni”.

Jorgensen ha ricordato che l’Ue si è dotata di “una delle legislazioni più ambiziose al mondo, se non la più ambiziosa”, per abbattere le emissioni di metano, gas serra molto più potente della CO2 anche se meno longevo. Ribadendo l’obiettivo di intervenire su tali emissioni anche a livello di importazioni, il commissario puntualizza che il primo passo del possibile rinvio “sarà verificare quali siano le possibilità giuridiche. Poi, naturalmente, spetterà anche ai colegislatori decidere se procedere in questa direzione”, ha aggiunto, sottolineando che esistono “ragioni legate alla sicurezza dell’approvvigionamento”.

Nella pratica, il rinvio andrebbe a interessare gli importatori di gas, petrolio e carbone, che dal 1 gennaio 2027 dovrebbero dimostrare che i partner extra-Ue adottano sistemi di misurazione e verifica delle emissioni equivalenti. “Non siamo ancora in una crisi di sicurezza dell’approvvigionamento e non prevediamo di entrarci”, rassicura il commissario. “Ma, mentre ci avviciniamo a un inverno che si preannuncia difficile, vogliamo capire se sia possibile eliminare ogni incertezza. È per questo che molti Stati membri mi hanno espresso le loro preoccupazioni e che ora stiamo esaminando le possibilità. Se alla fine decideremo per un rinvio, questo dovrà naturalmente essere approvato dal Parlamento”, ha concluso.

“La deindustrializzazione non può essere la risposta alla crisi energetica. Un’Europa che ritrova prezzi accessibili solo quando le sue fabbriche si fermano sta rinunciando a sé stessa. Le altre potenze garantiscono alla propria industria energia competitiva, e l’Europa deve fare lo stesso: senza industria non c’è sovranità”. Così il viceministro dell’Ambiente Vannia Gava, partecipando al Consiglio informale Energia in corso a Dublino.

“L’Italia è uno dei motori della sicurezza energetica europea, con un decimo della nuova capacità rinnovabile Ue in due anni, grandi investimenti sulle reti, il ritorno al nucleare e un ruolo di hub energetico nel Mediterraneo. Proprio in queste ore, con la missione della presidente Meloni e del ministro Giorgetti a Praga, Italia e Repubblica Ceca definiscono proposte comuni su caro energia, ETS e approvvigionamenti per il Consiglio europeo di ottobre”, ha affermato.

“È la stessa linea che abbiamo portato oggi a Dublino ai ministri dell’Energia dell’Ue sui temi energetici e in particolare sul regolamento metano. La posizione dell’Italia è chiara: non possiamo permetterci regole che restringono l’accesso a fornitori affidabili proprio ora che la sicurezza degli approvvigionamenti è, più che mai, una priorità strategica”, conclude.

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