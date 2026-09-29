Trovato morto in casa a Milano il vicedirettore di ‘Libero’ Andrea Tempestini

(Adnkronos) – E’ stato trovato morto ieri sera, nella sua casa di Milano, il vicedirettore del quotidiano ‘Libero’, Andrea Tempestini. Il corpo del 40enne è stato rinvenuto ieri sera dai vigili del fuoco e dai carabinieri della stazione Porta Garibaldi nel suo appartamento di via Belinzaghi, in zona Maciachini. Si escluderebbe al momento che il giornalista abbia subito un’aggressione.

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