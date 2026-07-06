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Wimbledon, allarme caldo? Sinner lo snobba: “Mi sono preparato”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) –
Allarme caldo a Wimbledon per Jannik Sinner. Il tennista azzurro ha raggiunto i quarti di finale dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver superato Carlos Alcaraz, assente per infortunio nella finale dello scorso anno. L’ultima settimana sull’erba inglese sarà però caratterizzata da una nuova ondata di calore che porterà a un sensibile aumento delle temperature. Una condizione che ‘spaventa’ i tifosi del numero 1 ricordando il malessere che lo ha colpito al Roland Garros. 

Nella conferenza stampa post partita, a Sinner è stato chiesto proprio se fosse preoccupato per il caldo e preferisse quindi giocare più tardi: “Sembra che tu conosca il programma meglio di me”, ha risposto ironico l’azzurro, “non so quando mi metteranno in campo, m per me va bene comunque. Mi sento preparato, Abbiamo fatto una buona preparazione”.  

“Tutto ciò che è successo in passato è già alle nostre spalle. Ora vediamo se abbiamo trovato una soluzione. Altrimenti, continuiamo a lavorare per la prossima volta”, ha concluso Sinner.  

 

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