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Achille Lauro omaggia vittime di Crans-Montana a San Siro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla15 Giugno 2026
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(Adnkronos) – “La musica è infinita, ci accompagna, diventa parte dei nostri ricordi. A volte ci fa sognare, ci fa sentire meno soli. E se questa canzone è riuscita a fare del bene a qualcuno, ha compiuto il suo senso più grande. Grazie Milano”. Queste le parole di Achille Lauro dopo aver cantato ‘Perdutamente’, con qualche intoppo tecnico all’inizio, il brano diventato simbolo della tragedia di Crans-Montana. Lauro ha ricordato le 47 giovani vittime dell’incendio avvenuto nella notte di Capodanno nel locale ‘Le Constellation’ nella località svizzera. 

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