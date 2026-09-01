Alfa Romeo al Salone Nautico di Genova 2026

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Alfa Romeo rafforza il proprio legame con le eccellenze italiane diventando Official Car del 66° Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dall’1 al 6 ottobre 2026. Il marchio del Biscione accompagnerà le sei giornate della manifestazione negli spazi del Waterfront di Levante, progettato da Renzo Piano, mettendo a disposizione una flotta ufficiale per il servizio di cortesia e portando alcuni modelli in esposizione.

Protagonista sarà l’intera gamma 2026, composta da Alfa Romeo Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. Una presenza che avvicina idealmente il mondo dell’automobile a quello della nautica attraverso valori condivisi come design, innovazione, ricerca delle prestazioni e attenzione al dettaglio. Elementi che rappresentano una parte importante della tradizione industriale italiana e che costituiscono il filo conduttore della collaborazione.

La 66ª edizione punta a consolidare il ruolo internazionale della manifestazione dopo i risultati raggiunti nel 2025, quando furono registrati 125.000 visitatori, oltre 1.000 imbarcazioni esposte, 100 nuovi prodotti, 90 anteprime mondiali e la partecipazione di 45 Paesi. Il programma aveva inoltre proposto più di 130 eventi e conferenze.

Anche nel 2026 il Salone mantiene la propria impostazione multispecialistica attraverso cinque aree: Yacht & Superyacht, Boating Discovery, Sailing World, TechTrade e Living the Sea. Una formula che permette di riunire nello stesso appuntamento cantieri, operatori professionali, buyer e appassionati.

La partecipazione di Alfa Romeo non si limiterà però alle giornate genovesi. La collaborazione rientra infatti in un programma più ampio con Confindustria Nautica, che coinvolgerà il costruttore anche nel corso del 2026 e del 2027.

Il Biscione sarà presente in occasione di importanti cerimonie di premiazione, tra cui il Design Innovation Award e il Velista dell’Anno FIV – Stelle della Vela, oltre ad appuntamenti associativi come la Convention SATEC e l’Assemblea Generale dei Soci. Una strategia che punta a rafforzare la presenza di Alfa Romeo nel sistema produttivo italiano, mettendo in relazione il patrimonio automobilistico del marchio con altri settori nei quali design, tecnologia e capacità progettuale rappresentano elementi distintivi del Made in Italy.

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