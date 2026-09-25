Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Nations League, oggi Italia-Belgio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – L’Italia scende in campo in Nations League. Oggi, venerdì 25 settembre, gli azzurri sfidano il Belgio – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nella prima giornata del torneo per Nazionali. Esordio in panchina per Roberto Mancini, tornato ct dell’Italia dopo le dimissioni di Gennaro Gattuso, e per Mark van Bommel su quella dei Diavoli Rossi, che ha sostituito Rudi Garcia dopo il Mondiale 2026. 

 

La sfida tra Italia e Belgio è in programma oggi, venerdì 25 settembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Zaniolo, Pio Esposito, Raspadori. Ct. Mancini. 

Belgio (4-2-3-1): Lammens; Castagne, De Winter, Debast, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Godts, Lukebakio, De Bruyne; De Ketelaere. Ct. Van Bommel. 

 

Italia-Belgio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva, in chiaro, su Rai1. Il match si potrà seguire anche in streaming su RaiPlay. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Aprilia, auto in fiamme nella notte in via San Michele

25 Giugno 2018
Astrotarocchi

Astrotarocchi 9 settembre 2026

8 Settembre 2026

Salute e benessere, la sostenibilità cambia volto: gli italiani chiedono protezione e futuro

19 Maggio 2026

Ascolti tv, vince ‘Dalla Strada al Palco’ su Rai1. In access lo speciale di ‘Affari Tuoi’ vola al 27%

11 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno