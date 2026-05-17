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Inter, parte la festa scudetto: coppa ai nerazzurri, poi sfilata con bus scoperto a Milano – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Maggio 2026
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(Adnkronos) – L’Inter pareggia 1-1 contro il Verona oggi, domenica 17 maggio, e adesso può godersi la festa tricolore a San Siro, con i suoi tifosi. Tra pochi minuti inizierà la premiazione dei campioni d’Italia e verrà consegnata alla squadra di Chivu la coppa scudetto. Poi, i nerazzurri partiranno da San Siro con il bus scoperto per festeggiare tra le strade di Milano con i tifosi.  

Nell’ultima giornata di campionato, l’Inter affronterà il Bologna in trasferta. 

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