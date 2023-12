Conte: “Con Venditti-De Gregori godimento puro dopo fatiche politiche”

(Adnkronos) – "Dopo tante fatiche e impegni politici ci tenevo a ritagliarmi un momento di puro godimento con Venditti e De Gregori. Il modo migliore per avvicinarci alla vigilia di Natale. È stato bellissimo". A dirlo all'Adnkronos è stato il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte, che ieri sera era in platea al Palalottomatica per il gran finale del tour di Antonello Venditti e Francesco De Gregori. La predilezione di Conte per i due cantautori romani è equamente suddivisa, tanto da fargli dire che "insieme sono un amalgama perfetto. Un repertorio costruito in modo efficacissimo. È stato un vero piacere. Godimento puro", conclude il leader M5S. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

