Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Laver Cup al via, oggi i primi match: programma, orari e dove vederli in chiaro

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Inizia oggi, venerdì 24 settembre, la Laver Cup. L’edizione 2026 del torneo andrà in scena a Londra, nella pittoresca ‘The O2’, che nel 2022 ha ospitato l’ultimo match della leggendaria carriera di Roger Federer, in doppio con l’amico-rivale Rafa Nadal. Come ogni anno, la competizione metterà di fronte una squadra di giocatori europei (tra cui spicca la presenza dell’azzurro Flavio Cobolli per il secondo anno consecutivo) guidato da Yannick Noah e una del resto del mondo, capitanata da Andre Agassi. Ecco tutti i match della prima giornata, gli orari e dove vederli in tv e streaming.  

 

Ecco quali sono i giocatori che compongono le due squadre: 

Team Europe: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Rafael Jodar, Jakub Mensik, Casper Ruud 

Team World: Alex de Minaur, Taylor Fritz, Learner Tien, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Francisco Cerundolo 

 

Ecco il programma dei match di oggi della Laver Cup:  

Dalle 14
 

Ruud-Cerundolo  

Mensik-Nakashima 

Dalle 20
 

Jodar-Bublik  

doppio Alcaraz/Mensik-Bublik/ Fritz 

 

Tutti i match della Laver Cup 2026 sono visibili in diretta in chiaro su SuperTennis, ma anche su SuperTennis Plus. Per gli abbonati, le partite saranno anche disponibili su Sky Sport Tennis (canale 203) ed Eurosport. Le sfide della Laver Cup saranno visibili in streaming su SuperTennis+, Sky Go, NOW, Discovery+, HBO Max e Dazn. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ex Ilva, inchiesta sulle emissioni: carabinieri in azienda

10 Gennaio 2024

Cristiano Ronaldo, la rinascita ai Mondiali: “Non sono finito, I’m back”

23 Giugno 2026

Dal 9 al 12 agosto torna il “villaggio Pro Loco Città di Anzio” con la 21esima edizione del “Padellone”

14 Giugno 2018

Portogallo-Croazia, stanotte sedicesimi Mondiali: orario, probabili formazioni e dove vederla

2 Luglio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno