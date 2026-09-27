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Napoli, tenta di uccidere la moglie: carabinieri fanno irruzione in casa e la salvano

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Un 63enne di Melito è stato arrestato dai carabinieri di Napoli con l’accusa di tentato femminicidio. Ieri sera da un appartamento del centro cittadino sono state udite le grida strazianti di una donna che implorava aiuto. I militari sono giunti sul posto in pochi minuti. Dall’interno ancora urla e il suono inconfondibile delle percosse. I carabinieri hanno sfondato la porta e bloccato l’uomo prima che l’ennesimo colpo potesse uccidere la moglie. 

In manette, il 63enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio. La vittima è stata trasferita in ospedale di Giugliano dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. E’ tuttora in prognosi riservata. 

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