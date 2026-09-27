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Trump contro la giornalista di Ms Now: “Stai zitta”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Stai zitta”. Queste le parole che Donald Trump ha rivolto nelle scorse ore a una giornalista di Ms Now, come segnalato dal Guardian. “Desidera che solo le testate che la sostengono facciano parte del pool di giornalisti?”, ha chiesto al tycoon Akayla Gardner, corrispondente di Ms Now alla Casa Bianca, mentre sabato mattina Trump era in partenza per il Tennessee.  

 

 

“No, no, no. Voglio notizie vere, non fake news, come le vostre”, ha replicato il presidente degli Stati Uniti, continuando ad attaccare Cnn e Ms Now, definita “Ms Dnc” con un riferimento al Comitato nazionale democratico. “Non vuole domande difficili?”, lo ha incalzato Gardner. “Stai zitta”, ha detto a quel punto il tycoon. 

 

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