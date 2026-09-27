Svizzera oggi al voto per il referendum sulla neutralità

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Elettori svizzeri al voto per il referendum sull'”iniziativa sulla neutralità”, sulla storica politica di neutralità, che è stata promossa da Pro Schweiz (Pro Svizzera). Sancita dalla Costituzione dal 1848, la neutralità della Svizzera è riconosciuta a livello internazionale. L’iniziativa chiede un’interpretazione più rigida del principio.

La modifica impedirebbe tra l’altro a Berna di imporre sanzioni contro Paesi che hanno avviato conflitti, ad eccezione di quelle decise dalle Nazioni Unite. I sostenitori delle modifiche ritengono renderebbero la Svizzera più sicura e rafforzerebbero la sua credibilità come mediatore neutrale. Chi è contrario all’iniziativa è convinto che oggi un Paese non possa trincerarsi dietro la neutralità.

La questione è tornata al centro del dibattito dopo l’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina. I sondaggi prima del voto davano il ‘no’ in vantaggio. I risultati dovrebbero arrivare nella notte.

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