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Verissimo, domenica 27 settembre: gli ospiti e le interviste di oggi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Verissimo torna oggi, domenica 27 settembre, con il secondo appuntamento del weekend in onda alle 16.30 su Canale 5, condotto da Silvia Toffanin.  

A quasi vent’anni dal delitto di Perugia,
Amanda Knox torna a parlare in televisione della sua vicenda e lo farà in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. Per la prima volta ospite in tv con il marito Christopher e i figli Eureka ed Echo, Amanda risponderà a tutte le domande a partire dalle accese polemiche legate al suo recente spettacolo ‘Cartwheel’, nel quale ripercorre la sua storia. 

A Verissimo intervista di famiglia per Heather Parisi, che presenterà al pubblico i suoi gemelli: Elizabeth e Dylan. Sarà ospite anche Samira Lui, in onda tutti i giorni su Canale 5 con ‘La Ruota della Fortuna’ accanto a Gerry Scotti. 

Infine, Orietta Berti sarà in studio con il figlio Otis, la nuora Lia e le piccole Olivia e Ottavia per rivivere tutti insieme le emozioni delle recenti nozze di Otis e Lia. 

 

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