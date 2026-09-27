Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ferrari, Leclerc svela il motore della Rossa: “Non dovevo dirlo?”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Charles Leclerc dice troppo sulla Ferrari. Il pilota monegasco ha chiuso al quarto posto il Gran Premio dell’Azerbaigian, l’ultimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 vinto dalla Mercedes di George Russell, e nell’intervista post gara si lascia scappare un dettaglio sulla vettura che, probabilmente, non avrebbe dovuto rivelare. 

Ai microfoni di SkySport, Leclerc ha infatti risposto a una domanda sul tipo di motore utilizzato dalla Rossa: “Se mi hano dato il motore ADUO 1 o ADUO 2? Avevo l’ultima versione, ADUO 2”, una frase che ha provocato uno sguardo incredulo, e quasi rabbioso, dell’addetta stampa Ferrari, che ha letteralmente ‘fulminato’ Leclerc. 

“Non so se sto dicendo qualcosa che non dovrei”, ha continuato Leclerc dopo aver incrociato gli occhi infuocati della componente dello staff Ferrari, “ma pensavo si sapesse”. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Disordini derby Toro-Juve, stabili condizioni tifoso ferito: è ancora in prognosi riservata

25 Maggio 2026

Addio provocazioni, Achille Lauro arriva da cavaliere e riscrive la sua storia a San Siro

16 Giugno 2026

Tumori, Piccolo (Gilead): “Impegno a migliorare vita in pazienti cancro seno metastatico”

7 Luglio 2026

Dengue, allerta Oms: “Elevato rischio a livello globale”

22 Dicembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno