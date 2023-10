Municipio VI, Celli: avanti con i lavori per rete idrica e fognaria a Fontana Rotta. Risposte concrete a esigenze periferie

“Alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessora Ornella Segnali e del consigliere comunale Antonio Stampete presidente della commissione lavori pubblici e al vicepresidente del consiglio municipale Flavio Mancini abbiamo incontrato i cittadini di Finocchio per fare il punto sull’avanzamento dei lavori per la rete idrica e fognaria nel quadrante di Fontana Rotta. Dopo anni di attesa, diamo finalmente una risposta vera all’esigenza dei residenti di questa zona che volevano fruire semplicemente di importanti servizi primari. Una richiesta che ho seguito personalmente nel tempo al fine di sbloccare l’iter e procedere con gli interventi. Un impegno che ora si trasforma in realtà grazie all’attenzione della nostra amministrazione alle periferie e alla collaborazione di Acea. Nello specifico, si sono conclusi i lavori per la rete fognaria a via Fontana del Finocchio e quelli per rete idrica a via Casale del Finocchio, via Boccadifalco, via Casale Corvio e via Fontana Candida, mentre si chiuderanno entro l’anno quelli per la rete idrica a via Fontana Rotta. Ma non ci fermiamo. Sono in programma per il 2024 lavori per la rete fognaria a via Zaffera e via Giammoro, e per la rete idrica a via Fontana Candida, via di Forma Rotta, via Giammoro e via Zafferia”.

Così in una nota la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.