Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Mondiali, il Brasile parte e l’aereo viene… battezzato

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Il Brasile ‘battezzato’ in vista dei Mondiali 2026. La Nazionale verdeoro allenata da Carlo Ancelotti è partita nella serata di ieri per gli Stati Uniti, dove tra meno di dieci giorni inizierà la rassegna iridata, ospitata insieme a Messico e Canada. Al momento della partenza però, l’aereo che trasportava i calciatori è stato, a tutti gli effetti, battezzato. 

L’aereo infatti, durante la fase di rullaggio, è passato tra due autopompe che formavano un vero e proprio arco d’acqua. Un modo per augurare buona fortuna al viaggio della Nazionale, che sogna il sesto titolo Mondiale della sua storia.  

Il ‘battesimo’ non è comunque una novità, con il rituale che si svolge in occasione dei primi viaggi degli aerei o al momento della partenza per eventi importante, proprio come la Coppa del Mondo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Iran-Usa, si tratta su Hormuz: tra distensione e rischio ‘incubo logistico’

26 Maggio 2026

Ucraina, Ue apre negoziati di adesione. Zelensky: “Vittoria di tutti”

14 Dicembre 2023

Obesità severa e fragilità sociale: nel Lazio parte percorso ASL multidisciplinare

6 Marzo 2026

Corrado Augias lascia la Rai e passa a La7

6 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno