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Usa, Trump nomina Pulte direttore ad interim Intelligence nazionale

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Giugno 2026
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(Adnkronos) – Donald Trump annuncia la nomina di William J. Pulte, attuale direttore della Federal Housing Finance Agency e presidente di Fannie Mae/Freddie Mac, a direttore ad interim dell’Intelligence nazionale. Pulte prende il posto di Tulsi Gabbard, che si era dimessa il mese scorso, sostenendo di voler stare vicina al marito, a cui è stato diagnosticato un tumore. “William vanta una profonda esperienza nella gestione delle questioni più delicate in America, della sicurezza e della solidità dei mercati”, scrive il presidente americano su Truth social, precisando che durante l’interim Pulte rimarrà direttore della Federal Housing Finance Agency e presidente di Fannie Mae/Freddie Mac”. 

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