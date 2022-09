Minami e Giacinti piegano il Milan

La Roma piega per la prima volta nella sua storia il Milan di mister Maurizio Ganz grazie ad un 2-0 firmato da Moeka Minami e Valentina Giacinti.

Al Tre Fontane la Roma ospita il Milan per la seconda giornata di campionato dopo aver vinto per 0-2 in casa del Pomigliano.

A farla da padrona sono subito le giallorosse che nei primi minuti attaccano e subiscono poche ripercussioni rossonere. Al 18’ vantaggio giallorosso con Serturini che serve in area Moeka Minami e la giapponese trova non solo il gol dell’1-0, ma anche la gioia della sua prima rete in giallorosso.

Con le giallorosse al comando del match, al 44’ Valentina Giacinti, ex capitano del Milan, insacca dal limite dell’area alle spalle di Laura Giuliani e segna il definitivo 2-0.

Nella ripresa sono le ragazze di mister Spugna a decidere i ritmi di gioco, tanto da arrivare a rallentarlo sul finale di gara.

La Roma vola quini a sei punti in attesa delle altre sfide di campionato in programma tra domenica 11 e lunedì 12 settembre lasciando il Milan fermo a zero, in quanto già sconfitto dalla Fiorentina a Milano nella prima giornata di serie A.

Per le giallorosse il prossimo impegno sarà in casa della Juventus venerdì 16 settembre alle ore 14,30, mentre il Milan ospiterà il Sassuolo il 18 settembre alle ore 14,30.

Formazioni

ROMA (4-3-3):

Camelia Ceasar 12, Elisa Bartoli 13 (C), Carina Wenninger 23, Moeka Minami 2, Lucia Di Guglielmo 3, Andressa 7 (Norma Cinotti 5), Manuela Giugliano 10, Giada Greggi 20, Annamaria Serturini 15 (Benedetta Glionna 18), Valentina Giacinti 9 (Román Haug 22), Emilie Haavi 11 (Elin Landström 6).

Coach: Alessandro Spugna

MILAN (3-4-3);

Laura Giuliani 1, Guðný Árnadóttir 4, Laura Fusetti 6 (Noémi Carage 16), Matgorzata Mesjaz 25, Angelica Soffia 20 (Valery Vigilucci 17), Greta Adami 8 (Sara Thrige Andersen 3), Kamila Ducová 10, Linda Tucceri Cimini 27, Valentina Bergamaschi 7 (C), Martina Piemonte 18, Lindsey Thomas 19.

Coach: Alessandro Spugna

Reti: 18’ Minami (Roma), 44’ Giacinti (Roma).

Ammonizioni; Soffia (Milan), Adami (Milan).

Arbitro: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

