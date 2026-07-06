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Milano, si tuffa in Canale Villoresi e muore: recuperato corpo 25enne

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Luglio 2026
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(Adnkronos) – È stato recuperato nel tardo pomeriggio di oggi il corpo senza vita del venticinquenne pakistano che poco dopo le 17.30 si era tuffato dall’altezza di un ponte sul Canale Villoresi nel Comune di Parabiago in via San Sebastiano.  

Il giovane dopo il tuffo non era più riemerso facendo scattare immediatamente i soccorsi. Il corpo era bloccato ad una profondità di tre metri circa e per questo motivo si era reso necessario l’intervento dei sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano.  

Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e della Procura per chiarire l’identità della vittima e ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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